Москва, 23 мая, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по вопросам семьи не поддержал законопроект, которым фактически предлагалось узаконить «фактические брачные отношения», передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Альберт Анкер. Гражданское бракосочетание. 1887

Парламентарии уверены, что принятие закона внесет сумятицу в действующие отношения.

Поправками в Семейный кодекс предлагалось прописать «фактические брачные отношения» и определить их как «не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство».

Инициатива вносилась для того, чтобы при наличии одного из обстоятельств союз мужчины и женщины получал статус фактических брачных отношений и повлек бы наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.