Госдуме рекомендуют не узаконивать сожительство
Москва, 23 мая, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по вопросам семьи не поддержал законопроект, которым фактически предлагалось узаконить «фактические брачные отношения», передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.
Парламентарии уверены, что принятие закона внесет сумятицу в действующие отношения.
Поправками в Семейный кодекс предлагалось прописать «фактические брачные отношения» и определить их как «не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство».
Инициатива вносилась для того, чтобы при наличии одного из обстоятельств союз мужчины и женщины получал статус фактических брачных отношений и повлек бы наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.