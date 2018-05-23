Ванино, Хабаровский край, 23 мая, 2018, 10:10 — ИА Регнум. В свободном порту Ванино Хабаровского края сегодня, 23 мая, прозвенели последние звонки для выпускников. Впереди последнее испытание — ЕГЭ, а потом — взрослая жизнь. А сегодня ребята благодарили учителей и родителей за прекрасные школьные годы, за их терпение и заботу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Последний звонок

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Ольга Демиденко ИА REGNUM Последний звонок, концерт для учителей

В Ванинском районе в мае 2018 года последний звонок прозвенел для 199 выпускников.

«Это больше, чем в 2017 году, тогда на итоговую аттестацию вышли 158 ребят. Пусть и понемногу, но растём. И это не может не радовать», — сообщила заместитель начальника районного управления образования Наталья Дмитриева.

Сегодня в последний раз они пришли в школьные классы в школьной форме — девушки в белых фартуках, юноши в строгих костюмах. В актовом зале школы ребята устроили удивительный концерт для своих учителей, родителей и шефов. Со сцены звучали песни, слова благодарности, всем, кто вместе с ребятами прошел непростой, но очень интересный путь, выпускники вручали букеты цветов.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Последний звонок

В этом году в Ванино выпускается второй по счету профильный инженерный класс, организованный базирующимся в порто-франко угольным терминалом АО «Дальтрансуголь», СУЭК. Самый первый выпуск, 2017 года, показал блестящие результаты — все получили высокие баллы на ЕГЭ и поступили на бюджетные места в ведущие вузы Дальнего Востока и России. Пятеро выпускников инженерного класса поехали учиться в профильные вузы горной отрасли по направлению компании. Они вернутся в родной поселок на практику. А по окончании учебы их уже будут ждать рабочие места.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Последний звонок: почетная грамота за успехи в учебе от главы района

Глава Ванинского района Александр Наумов пожелал ребятам успешной сдачи экзаменов и новых побед и свершений в новой, взрослой жизни.

А представитель АО «Дальтрансуголь», заместитель генерального директора Вячеслав Степанюк, обращаясь к выпускникам, подчеркнул, что со многими из них компания не прощается — они обязательно вернутся на работу в порт.

Поздравить выпускников с последним звонком пришли самые маленькие «обитатели» школы — первоклашки, которые спели для старших товарищей песню и даже станцевали.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году последние звонки в Хабаровском крае прозвенели для 16 тыс. школьников, из них 11 тыс. 9-классников и 5 тыс. 11-классников.