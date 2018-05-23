Симферополь, 23 мая, 2018, 09:43 — ИА Регнум. На международном конкурсе винодельческой продукции International Wine & Spirits Competition (IWSC) в Лондоне впервые в истории крымское винодельческое хозяйство Alma Valley завоевало сразу три серебряные медали. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Бекарян Ара Вагинакович.Сбор винограда.1949

Отмечается, что одна из наград обозначена, как «Silver Outstanding» — «Выдающееся Серебро», эта медаль вплотную приближена к «золотой» планке.

«Уровень качества крымских вин растет — это еще раз подтверждают награды 2018 года. IWSC — один из старейших, независимых и авторитетных винных конкурсов, его медали подчеркивают статус вина и означают правильный тренд развития российского виноделия в целом», — сказал гендиректор Alma Valley Андрей Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2017 года ассоциация виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина» (КБВВ) направило правительству РФ просьбу рассмотреть возможность введения не менее 30% квоты для отечественной винодельческой продукции в торговых сетях и ресторанах. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу России рассмотреть этот вопрос.

Читайте также: Медведев поручил Минсельхозу изучить вопрос о квотах для российских вин