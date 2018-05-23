Канберра, 23 мая, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Учёные из США пришли к выводу, что обитающие в Австралии птицы вида малюровых способны отличать по пению особей, проживающих на той же территории, от живущих по соседству. Об этом сообщается в журнале Behavioral Ecology

benjamint444 Птицы. Malurus cyaneus

Орнитологи провели изучение коммуникации певчих птиц, включая им записи голосов особей другого вида, проживающих на той же территории, на соседней территории, а также чужаков, обитающих гораздо дальше.

В результате выяснилось, что малюровые способны отличать по пению представителей другого вида. Это помогает им защищать территорию от неприятеля, а также искать себе пропитание.

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