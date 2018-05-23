Якутск, 23 мая, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Подтопление в Амге выявило дополнительное имущество у депутата Леонида Владимирова, которое он не указал в своей декларации за 2017 год. На заседании Госсобрания 22 мая народный избранник оценил компенсации пострадавшим от большой воды в размере 10−20 тыс. рублей слишком маленькими и признался, что тоже пострадал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Это провал

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«Тут такие нюансы… Частично дом пострадал и так далее… — рассуждал депутат, высказывая мнение о мизерности компенсационных выплат. — У меня дача в Амге, коттедж, как говорят, — 6 на 6, она уплыла к соседям в огород. И баня уплыла тоже… Как я их обратно-то потом поставлю? Но это моя дача, я могу и без дачи, ладно. А вот соседи мои, они сейчас на улице живут, у них дом около хотона стоит. Его обратно поставить — это же страшно, сколько затрат, миллиона не хватит. Они вообще в шоке и ждут, когда мы приедем, чем-то им поможем. А это частичная потеря имущества, видимо».

При этом в сведениях о доходах за 2017 год Леонида Владимирова ни дома в 36 квадратных метров, ни бани нет. В собственности у него по декларации находятся три земельных участка и дом в 71,7 квадрата. Жена депутата владеет двумя квартирами и автомобилем Toyota Wish.

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Как сообщало ИА REGNUM, якутянам, чьё имущество пострадало от подтопления, полагаются выплаты в 10 тыс. рублей из регионального бюджета и 50 тыс. — из федерального. При полной утрате аналогичные компенсации составят 20 и 100 тыс. рублей соответственно. Напомним, от паводка пострадали почти 4 тыс. человек, подтоплено более 1250 домов в 37 населённых пунктах Якутии.