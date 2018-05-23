Москва, 23 мая, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 22 мая попыталась атаковать максимумы ноября 2014 года в районе $80,50 но снова получила отпор и в ходе вечерних торгов откатилась вниз на 100 пунктов, финишировав немногим ниже уровней открытия. 23 мая с утра баррель тестирует отметку $79 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToroв России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«На сырьевых площадках снова наблюдаются коррективные сигналы. Быкам не хватает импульса, чтобы совершить пробой важного уровня $80. Отчасти помешало возвращение спроса на доллар, отчасти — не лучший отчет API. Согласно релизу, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,3 млн баррелей против прогноза — 1,57 млн, а запасы бензина увеличились на 980 тыс. баррелей против ожидавшегося падения на 1,4 млн баррелей», — привел цифры эксперт.

Впрочем, это лишь дополняющие факторы, которые усилили давление на котировки. Главная причина кроется в том, что рынок уже заложил в цену последствия санкций в отношении Ирана и Венесуэлы и для дальнейшего подъема требуется свежая подпитка. Препятствуют продолжению роста и сигналы ОПЕК о ее готовности компенсировать баррели, которые уйдут с рынка из-за санкций.

«При этом отсутствие явных негативных факторов на рынке и нежелание игроков переходить к более масштабной фиксации прибыли говорит о том, что цены настроены на продолжение ралли. Осталось дождаться свежего катализатора, который протолкнет Brent к новым вершинам. В ближайшей перспективе коррективы в динамику цен может внести официальный отчет минэнерго по запасам и добыче в США. Пока Brent удерживается выше уровня $78, о более агрессивной коррекции речи не идет», — полагает Мащенко.

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