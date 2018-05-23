Москва, 23 мая, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Российская валюта продолжила укрепляться на торгах 22 мая, но уже более умеренными темпами. На пути котировок встало препятствие в виде., тестирование которой оказалось неудачным. По итогам сессии доллар и евро потеряли более 0,5%, однако к закрытию торгов отыграли часть потерь. отметки 61 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Позиции «россиянина» укрепились за счет паузы в долларовом ралли на международном рынке Форекс, а также высоких цен на нефть, которые снова дошли до максимумов в районе 80,50, откуда впоследствии вернулись на исходные позиции. Ощущается и некоторая поддержка со стороны налогового периода, который продлится до конца недели.

«Также можно говорить о позитивном влиянии заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который предложил смягчить нормы бюджетного правила и ослабить планку до 45 долларов за баррель нефти вместо текущих 40 долларов. Если власти начнут обсуждать такой вариант, это станет неплохим подспорьем для российской валюты и частично укрепит ее связь с котировками черного золота», — полагает эксперт.

По его мнению, в краткосрочной перспективе рубль рискует возобновить снижение. Во-первых, препятствием служит психологический уровень 61 рублей. Во-вторых, нефть растеряла набранные вчера очки и развивает коррекцию в ходе сегодняшних торгов, отыгрывая неожиданный рост запасов бензина в США, о чем вера вечером рапортовал API. В-третьих, на международных площадках вернулся спрос на доллар. И, наконец, на мировых рынках наблюдается уклонение от рисковых активов.

«При таком положении дел пара доллар/рубль может отыграть часть потерь в течение предстоящей сессии, оттолкнувшись от вышеупомянутой психологически важной отметки. Даже если ситуация изменится в пользу «деревянного», уверенный пробой уровня 60 рублей пока не представляется возможным», — считает Ковалев.

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