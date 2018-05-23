Шарапова вошла в топ-100 самых популярных спортсменов мира
Москва, 23 мая, 2018, 08:31 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в топ-100 самых популярных спортсменов мира, заняв 21-е место в рейтинге. Об этом сообщает издание ESPN, проводившее исследование.
Justin Smith
Российская теннисистка Мария Шарапова
Самым популярным спортсменом признан нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Кришиану Роналду. На втором месте расположился баскетболист клуба НБА «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс. Замкнул тройку форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.
Десятка самых популярных спортсменов выглядит следующим образом:
- Криштиану Роналду (футбол)
- Леброн Джеймс (баскетбол)
- Лионель Месси (футбол)
- Неймар (футбол)
- Роджер Федерер (теннис)
- Тайгер Вудс (гольф)
- Кевин Дюрант (баскетбол)
- Рафаэль Надаль (теннис)
- Стивен Карри (баскетбол)
- Фил Микельсон (гольф)