Москва, 23 мая, 2018, 08:31 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в топ-100 самых популярных спортсменов мира, заняв 21-е место в рейтинге. Об этом сообщает издание ESPN, проводившее исследование.

Justin Smith
Российская теннисистка Мария Шарапова

Самым популярным спортсменом признан нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Кришиану Роналду. На втором месте расположился баскетболист клуба НБА «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс. Замкнул тройку форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.

Десятка самых популярных спортсменов выглядит следующим образом:

  1. Криштиану Роналду (футбол)
  2. Леброн Джеймс (баскетбол)
  3. Лионель Месси (футбол)
  4. Неймар (футбол)
  5. Роджер Федерер (теннис)
  6. Тайгер Вудс (гольф)
  7. Кевин Дюрант (баскетбол)
  8. Рафаэль Надаль (теннис)
  9. Стивен Карри (баскетбол)
  10. Фил Микельсон (гольф)