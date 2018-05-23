Москва, 23 мая, 2018, 08:31 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в топ-100 самых популярных спортсменов мира, заняв 21-е место в рейтинге. Об этом сообщает издание ESPN, проводившее исследование.

Justin Smith Российская теннисистка Мария Шарапова

Самым популярным спортсменом признан нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Кришиану Роналду. На втором месте расположился баскетболист клуба НБА «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс. Замкнул тройку форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.

Десятка самых популярных спортсменов выглядит следующим образом: