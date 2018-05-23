Москва, 23 мая, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Перечень поручений по выполнению майского указа президента России Владимира Путина подписан председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, сообщает 23 мая пресс-служба кабинета министров.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Дмитрий Медведев дал поручения, направленные на обеспечение реализации указа президента России от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», — говорится в сообщении.

В документе определяются основные направления работы министерств и обязанности вице-премьеров до 2024 года. Поручения предполагают разработку и реализацию национальных проектов, а также ряда документов, которые обеспечат достижение стратегических целей развития России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, методические рекомендации по решению поставленных президентом задач разработали специалисты Общероссийского народного фронта.