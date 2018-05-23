Киев, 23 мая, 2018, 07:36 — ИА Регнум. С начала мая ситуация в Донбассе стала гораздо хуже, заявил пресс-секретарь ООН СтефанДюжаррик, сообщает 23 мая «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По его словам, населенные пункты и мирные жители по обе стороны линии фронта ежедневно подвергаются обстрелам минометов и тяжелой артиллерии. Из-за обстрелов инфраструктура городов и сел разрушается, более десяти тысяч семей уже остались без света и газа в прифронтовых районах.

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Напомним, украинские каратели ежедневно обстреливают Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР), отказываясь от любых попыток мирного урегулирования конфликта. При этом страдают мирные жители, в том числе дети.