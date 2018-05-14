ООН: На контрольных пунктах в Донбассе нет нормального медобслуживания

Киев, , 10:43 — REGNUM Условия на контрольно-пропускных пунктах входа-выхода (КПВВ) в Донбассе являются очень трудными, заявили в офисе ООН по координации гуманитарных вопросов, сообщают 14 мая «Украинские новости».

Согласно сообщению, ежемесячно КПВВ в Донбассе пересекают сотни тысяч людей, которые подвергаются смертельной опасности. Только в апреле КПВВ пересекли более 1 млн человек, в этом же месяце четыре человека были ранены из огнестрельного оружия на КПВВ.

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В ООН отметили, что КПВВ не имеют нормального медицинского обслуживания или укрытий. Если человеку станет плохо в очереди, то ему элементарно нечем будет помочь.

Напомним, ранее в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ заявили, что линию фронта в Донбассе ежедневно пересекают порядка 40 тыс. человек, и пяти КПВВ категорически недостаточно для пропуска такого количества человек. В ОБСЕ так же отмечали низкий уровень оснащения и плохие бытовые условия на КПВВ.

Отметим, гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года и за прошедшее время пострадали и погибли множество мирных жителей.

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