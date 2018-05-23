Москва, 23 мая, 2018, 07:15 — ИА Регнум. На торгах в Европе 22 мая цена на нефть сорта Brent повышалась до отметки $80,46. Трейдеров продолжает беспокоить будущее поставок нефти из Ирана и Венесуэлы на фоне перспектив введения США санкций в отношении этих двух стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Для нефтяных спекулянтов эта тема уже неактуальна. Они во время повышения котировок переворачиваются — закрывают длинные позиции (фиксируют прибыль) и открывают короткие позиции (ставят на понижение цен). Контрольный ценовой уровень для начала нисходящей коррекции $78 за баррель.

Сегодня, 23 мая, американский доллар на торгах в Азии укрепляется к своим конкурентам. Баррель Brent подешевел на 0,51%, до 79,05. На европейской сессии ожидаю снижения цены до 78,36.

Напомним, 21 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,44%, до $79,22 за баррель, WTI понизилась на 0,20%, до $72,2 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2018 года на СПбМТСБ составляет $77,19 за баррель.

Читайте также: Нефть: прогноз $100 не выглядит слишком притянутым