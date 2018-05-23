Азербайджан, 27 апреля, 2010, 21:24 — ИА Регнум. МИД Турции распространил заявление в котором указывается, что Нахичеванская автономная республика, не имеющая общих границ с Азербайджаном, находится под угрозой со стороны Армении.

В связи с этим, как сообщает турецкое агентство Samanyolu, внешнеполитическое ведомство Турции считает, что "военное сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой является важным инструментом для ее безопасности". МИД Турции также напоминает, что в соответствии с Карским мирным договором от 1921 года, Нахичеванская автономная республика находится под защитой Турции.

Отметим, глава Верховного меджлиса Нахичеванской автономной республики Васиф Талыбов находится с официальным визитом в Турции. Сегодня он встретился с главой МИД Турции Ахмедом Давудоглу и госминистром Хейати Йазычы. Ожидается, что Васифа Талыбова примет также президент Абдулла Гюль и премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее в статье "Турецкий бросок к Нахичевани. Чего опасается Ильхам Алиев?" заместитель главного редактора ИА REGNUM Новости по международной информации Виген Акопян отмечал, что в результате карабахской войны Азербайджан оказался отрезан не только от доступа в Нагорный Карабах, но, что самое главное, был лишен возможности контролировать и развивать Нахичевань. "Зато такая монопольная возможность есть сегодня у Турции. Не секрет, что для посещения Нахичевани президенту Азербайджана необходимо согласовать дату своей поездки с Турцией, поскольку именно через территорию этой страны он может туда попасть. Фактически, Турция сегодня полностью контролирует эту территорию", - отмечается в статье. По мнению Акопяна, решение карабахской проблемы и разблокирование транспортных артерий между Арменией и Азербайджаном, в первую очередь, лишит Турцию монополии на Нахичевань. "Разблокирование армяно-турецкой границы без решения карабахской проблемы укрепит эту монополию Турции еще и железнодорожным доступом. А это категорически не может устраивать Азербайджан", - считает автор статьи.