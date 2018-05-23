Азербайджан, 27 апреля, 2010, 21:24 — ИА Регнум. МИД Турции распространил заявление в котором указывается, что Нахичеванская автономная республика, не имеющая общих границ с Азербайджаном, находится под угрозой со стороны Армении.

В связи с этим, как сообщает турецкое агентство Samanyolu, внешнеполитическое ведомство Турции считает, что "военное сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой является важным инструментом для ее безопасности". МИД Турции также напоминает, что в соответствии с Карским мирным договором от 1921 года, Нахичеванская автономная республика находится под защитой Турции.

Отметим, глава Верховного меджлиса Нахичеванской автономной республики Васиф Талыбов находится с официальным визитом в Турции. Сегодня он встретился с главой МИД Турции Ахмедом Давудоглу и госминистром Хейати Йазычы . Ожидается, что Васифа Талыбова примет также президент Абдулла Гюль и премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган .