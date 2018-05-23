Москва, 23 мая, 2018, 06:44 — ИА Регнум. Снизить акцизы на бензин российскому правительству необходимо было ещё несколько месяцев назад. И не только снизить, но и ограничить экспорт топлива. Такого существенного, как сейчас, повышения цен можно было бы избежать, если бы не бездействие регуляторов — Минэнерго и ФАС. Об этом в интервью корреспонденту ИА REGNUM сообщил вице-президент Российского топливного союза (РТС) ЮрийМатвейко.

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«По поводу роста цен на бензин оправдались наши самые плохие ожидания. Мы думали, что топливо подорожает в лучшем случае до 45−46 тысяч рублей за тонну, но на сегодняшний день мы видим биржевые отметки на бензин марки Аи-92 и Аи-95 уже свыше 50 тысяч рублей.

Поэтому после того, как пошёл резкий скачок цены на нефть и провалился рубль, экспортная альтернатива нефтяных компаний стала более приоритетной и нефтяники начали активно продавать топливо за рубеж, создав напряжённость на внутреннем российском рынке и некий дефицит. Когда такая ситуация случается, соответственно, оптовые цены резко идут вверх», — отметил эксперт.

Юрий Матвейко также отметил, что о таком развитии событий РТС неоднократно предупреждал чиновников.

«На сегодняшний день, по нашему мнению (о чем мы и писали в письме на имя президента РФ в конце 2017 года и в апреле) необходимо ограничить экспорт, остановить рост акцизов и только тогда можно будет удержать рост цен на внутреннем рынке.

Но регуляторы — и Минэнерго и ФАС — говорили о том, что никто не видит никаких проблем, на рынке всё хорошо, а если и будет рост, то он совсем небольшой. На наш взгляд, регуляторы потеряли контроль над рынком нефтепродуктов, и та ситуация, которую мы наблюдаем, это как раз их бездействие либо слабое понимание ситуации в связи с тем, что правительство уходило и как-то все расслабились», — отметил вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

Напомним, устойчивый рост цен на топливо в последние недели наблюдается во всех регионах России. Но только накануне российское правительство озаботилось принятием мер. По итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака принято решение о снижении акцизов для бензина на 3 тыс. рублей (за тонну) и 2 тыс. рублей для дизеля, сообщил 22 мая глава управления регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин.