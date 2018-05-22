Лондон, 22 мая, 2018, 22:48 — ИА Регнум. Действия британского правительства, направленные против России, подрывают репутацию Соединённого Королевства. Об этом 22 мая заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, комментируя недавние высказывания главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о санкциях против Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия и Евросоюз

«В русофобском угаре правительство ставит под угрозу репутацию Великобритании не только как партнёра в международных делах, но и как государства, исповедующего принципы верховенства права, равенства всех перед законом, незыблемости собственности и свободы экономической конкуренции», — приводит слова пресс-секретаря РИА «Новости».

В посольстве отметили, что расценивают заявления Лондона о намерениях ужесточить санкции как «продолжение ничем не обоснованной агрессивной линии консервативного правительства в отношении России».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Борис Джонсон не исключил ужесточения односторонних санкций Великобритании против России после того, как Соединённое Королевство выйдет из состава Евросоюза и сможет действовать самостоятельно.

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