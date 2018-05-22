Нью-Йорк, США, 22 мая, 2018, 22:39 — ИА Регнум. Фондовый рынок США, показавший значительный рост с утра на ожидании новых жестов «дружбы» со стороны Китая и США, остановил рост и просел после комментариев Трампа о ZTE, 22 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

К середине дня индекс Dow Jones снизился на 62,67 пункта (0,25%) до 24.950,62 пункта. Индекс S&P 500 сохранил символический рост в 1,72 пункта (0,06%) и остановился на отметке 2.734,73. Индекс Nasdaq Composite также в незначительном плюсе на 4,53 пункта (0,06%) и составляет 7.398,56 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 мая президент США Дональд Трамп опроверг информацию о предстоящем снятии ограничений на продажу американских товаров корпорации ZTE. Китайская компания попала под санкции после того, как была «уличена» в передаче технологий Ирану.