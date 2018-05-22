Тегусигальпа, 22 мая, 2018, 21:55 — ИА Регнум. В аэропорту Тегусигальпы потерпел крушение частный лайнер Gulfstream из США, 22 мая передает агентство Assocaited Press.

enrique Терминал аэропорта Тегусигальпы

На фотографиях с места происшествия видно, что самолет разбился на несколько частей и загорелся. На месте происшествия работают пожарные команды и спасатели.

Известно, что самолет прибыл в Гондурас из техасского Остина. О владельцах лайнера и пострадавших в результате крушения пока ничего не известно.