Ташкент, 22 мая, 2018, 21:06 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе переговоров с главой США Дональдом Трампом поднял тему финансирования международными структурами строительства железной дороги в Афганистане, сообщает 22 мая издание «Народное слово» со ссылкой на первого заместителя председателя Сената Олий Мажлиса Содика Сафоева.

Kari Железная дорога

По его словам, реализация этого проекта изменит геополитический и геостратегический расклад сил в Средней Азии. Сафоев считает, что железная дорога будет способствовать стабилизации ситуации в регионе. Американская сторона проект поддержала.

Как сообщало ИА REGNUM, 15−17 мая Мирзиеёв посетил с официальным визитом США. Стороны назвали визит «историческим». Трамп высоко оценил изменения и реформы, которые проводятся в Узбекистане под руководством Мирзиёева. В рамках переговоров стороны подписали торговые соглашения на сумму $4,8 млрд.