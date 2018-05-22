Москва, 22 мая, 2018, 20:39 — ИА Регнум. Компания «Гампромнефть — Региональные продажи» запустила сервис онлайн-продажи топлива. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба компании.

В один клик

Сообщается, что на официальном сайте «Газпромнефть — Региональные продажи» появилась возможность покупки топлива «в один клик». Данным сервисом смогут воспользоваться все клиенты, в том числе и те, кто не прошел процедуру регистрации на сайте.

Данная система существенно упростит процедуру заказа, минимизирует временные затраты на подготовку документов. Также заказчик теперь не обязан лично посещать офис.

Для заказа топлива необходимо будет указать: регион или конкретный офис продаж, где должна производиться закупка; планируемую дату отгрузки, вид нефтепродукта, требуемое количество в тоннах.

Во время подачи заявки через сайт можно получить актуальную информацию о доступном объеме конкретного продукта, ориентировочной стоимости заказа и оформить бронь на требуемый объем топлива или других нефтепродуктов.

Напомним, «Газпромнефть — Региональные продажи» — компания, входящая в структуру «Газпромнефти». Она занимается мелкооптовой реализацией нефтепродуктов.