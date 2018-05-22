Астана, 22 мая, 2018, 19:44 — ИА Регнум. В Казахстане начато досудебное расследование по факту создания финансовой пирамиды Buy Time Incorporated LLP, от действий которой пострадали более 300 человек, сообщает 22 мая «Казинформ» со ссылкой на представителя МВД Алмаса Садубаева.

Цитата из х/ф «Двенадцать стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Великий комбинатор

По его словам, финансовая пирамида имела сеть из своих ячеек по всей территории Казахстана. Злоумышленники вели свою деятельность с марта по ноябрь 2017 года. В настоящее время устанавливаются потерпевшие и свидетели.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля и.о. заместителя управления профилактической работы и контроля комитета госдоходов Казахстана Ерден Жум заявил, что в 2017 году финансовые пирамиды нанесли ущерб гражданам республики в размере 800 млн тенге ($2,45 млн).