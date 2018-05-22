Москва, 22 мая, 2018, 19:05 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали возгорание в здании гостиницы «Измайлово» в Москве. Об этом сообщается в микроблоге столичного управления МЧС России в Twitter.

Тушение

«С помощью самоспасателей «Феникс» спасено восемь человек. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Напомним, днём 22 мая в корпусе «Альфа» гостиницы «Измайлово», расположенном на Измайловском шоссе в Москве, произошло возгорание на одном из этажей.

Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.