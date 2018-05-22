Москва, 22 мая, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Новый директор ЦРУ Джина Хаспел — это человек, который видит Россию такой, какова она на самом деле, считает политолог Геворг Мирзаян. Об том он заявил 22 мая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя соответствующие кадровые перестановки, проведённые президентом США Дональдом Трампом.

Иоганн Генрих Фюссли. Безумная Кейт. 1806-1807

«Можно говорить, что Джина Хаспел — русофоб, но здесь ключевое слово «профессиональный», — сказал Мирзаян. — Хаспел человек, который видит РФ такой, какая та есть на самом деле, а не так, как её представляет цепочка упоротых американских конгрессменов, которые пытаются относиться к РФ так же, как в 1980-е годы прошлого века».

Также он отметил, что Хаспел ясно представляет себе, где на самом деле лежат интересы России и то, что Россия вызова Трампу пока не бросает.

В свою очередь, другой участник передачи политолог Дмитрий Абзалов заметил, что назначение Хаспел — это сигнал европейцам, так как ей в целом ряде стран просто нельзя появляться.

«Хаспел в числе прочего курировала направления, связанные с секретными тюрьмами, которые открывались в Польше, — заметил Абзалов. — При этом более 60% поляков выступали против тюрем ЦРУ на территории Польши».

Напомним, 16 мая кандидатуру Джины Хаспел на должность директора ЦРУ большинством голосов утвердил сенат США, и таким образом она стала первой женщиной на этом посту.

Ранее Джина Хаспел руководила секретной тюрьмой ЦРУ в Таиланде, где к подозреваемым в терроризме применялись пытки. Это было одной из причин, почему против назначения Хаспел выступал ряд правозащитных организаций.

Кроме того, бывший сотрудник американского агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден на своей странице в Twitter написал, что Хаспел участвовала в серии пыток, включая избиение беременной женщины, изнасилование заключённого, отказавшегося от еды, замораживании до смерти прикованного заключённого. Также, по словам Сноудена, она лично приказала уничтожить 92 пленки с записями пыток, применяемых в ЦРУ.

Также отметим, что против назначения Хаспел выступила международная правозащитная организация «Врачи за права человека».

«Мы провели в общей сложности 40 лет, оценивая состояние выживших после пыток, и этот уникальный опыт подводит нас только к одному выводу: утверждение Хаспел руководителем ЦРУ будет просто аморальным», — говорится в распространённом заявлении организации.