Ростов-на-Дону, 22 мая, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Ростовчанин, продававший в интернете рога сайгаков, стал фигурантом уголовного дела. За незаконный оборот частей животных, занесенных в Красную книгу РФ, он может лишиться свободы на срок до пяти лет, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального управления СКР 22 мая.

frank wouters Сайгак

По имеющимся данным, оперативники обнаружили сайт, на котором было размещено объявление о продаже рогов сайгака, затем была установлена личность автора размещенной информации. Им оказался 54-летний горожанин.

Следователи отмечают, что сайгак внесён в перечень особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу. Жителю Ростова-на-Дону грозит не только тюремный срок, но и штраф в размере до 2 млн рублей.

Следствие продолжается.

Отметим, что в 2017 году природоохранная прокуратура Ростовской области через суд добилась блокировки шести сайтов о продаже особо ценных диких животных. Нарушители таким образом пытались продать краснокнижных филинов, беркутов, кречетов, уток-мандаринок.