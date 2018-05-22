Москва, 22 мая, 2018, 18:29 — ИА Регнум. Численность населения России за январь-март 2018 года сократилась на 40,6 тысячи человек (на 0,03%) и по состоянию на 1 апреля составила 146,8 млн человек. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

В аналогичный период 2017 года в стране также наблюдалось уменьшение численности населения — на 24 тысячи человек, или на 0,02%.

Согласно данным Росстата, за I квартал 2018 года в России родилось 390,9 тысячи человек, тогда как в I квартале 2017 года — 411,7 тысяч человек.

Сокращение рождаемости в январе-марте 2018 года было зафиксировано в 79 субъектах Федерации. В целом по стране число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза.

Численные потери населения были на 53,5% компенсированы за счёт миграционного прироста, сообщает Росстат.