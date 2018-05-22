Москва, 22 мая, 2018, 18:09 — ИА Регнум. Для снижения роста цен на бензин и дизельное топливо правительство приняло решение снизить акциз. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая, об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Есяков («Единая Россия»).

Pxhere.com На бензоколонке

«Сегодня правительством принято решение о снижении акцизов на автомобильный бензин на 3 тыс. рублей за тонну и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей», — сообщил Есяков.

По его словам, рост цен на бензин обусловлен «тремя причинами, в том числе и теми решениями, которые приняты у нас в Госдуме, — повышение акцизов на 50 копеек с 1 января и на 50 копеек с 1 июля, и в том числе и ростом цен на нефть, и ростом курса рубля».