Симферополь, 22 мая, 2018, 18:07 — ИА Регнум. Грядущая пенсионная реформа говорит о том, что российская власть действует в интересах крупного капитала — из миллионов граждан РФ готовы выжимать последние соки только ради того, чтобы их копейки перекочевали в карман олигархов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал общественный и политический деятель Александр Батов.

Матиас Стомер. Старуха со свечой. 1640

«Давайте сравним несколько цифр: в 2017 году правительство РФ заявило, что повышение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и до 63 у женщин позволит сэкономить 1,7 триллиона рублей. На нас с вами сэкономить. Далее — законодательством предусмотрены налоговые льготы для крупного олигархического бизнеса, из-за которых бюджет недополучает 10 триллионов рублей. Доходы бюджета РФ в этом году запланированы в размере 15 триллионов рублей. И наконец: журнал Forbes в апреле опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Если пересчитать на нашу валюту, их совокупное состояние выросло в этом году на 1,5 триллиона рублей. И теперь оно составляет 30 триллионов рублей. Теперь всё понятно?» — поясняет Александр Батов.

«Из миллионов российских граждан готовы выжимать последние соки только ради того, чтобы их копейки перекочевали в карман олигархов. А общее состояние этих самых олигархов уже в два раза превышает бюджет страны. Но для населения — «денег нет». И более того, их настолько «нет», что государство ради жажды наживы готово обречь на смерть новые тысячи стариков», — подчеркнул политик.

Он также напомнил, что крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter провела исследование, по итогам которого оказалось, что 88% населения не поддерживает повышение пенсионного возраста.

«Но не поддерживать можно по-разному. Можно это делать, как в Европе, — когда протестовать против законопроекта выходят сотни тысяч людей, когда повсюду митинги и даже яростные схватки с силами правопорядка. А можно делать, как в России, — сидеть тихонько на кухне и поругивать власть. Результаты диаметрально противоположны. В Европе напор народного гнева нередко приводит капиталистов в чувство. В России же люди не привыкли бороться за свои права. И пока они прячут голову в песок, пока они избегают борьбы, их жизнь будет лишь ухудшаться», — уверен Батов.

Повышение пенсионного возраста — это ещё цветочки, считает он. Такими темпами будет и налог на дым, и на лапти, на домашних животных и комнатные растения.

«Всё это будет, пока люди наивно верят в человечных чиновников, доброго царя и честные выборы. Путь к достойной жизни лежит только через борьбу. Иного при капитализме не существует», — подчеркнул политик.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и другие члены кабинета министров неоднократно анонсировали скорое начало пенсионной реформы в стране.