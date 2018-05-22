Москва, 22 мая, 2018, 17:14 — ИА Регнум. В Госдуме предлагают варианты легализации майнеров, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Оборудование для майнинга криптовалюты

«Мы считаем что майнеры должны быть включены в реестр ФНС и платить налоги. Для легализации бизнеса, это мое мнение, на первых порах, может, на два-три года установить мораторий на налогообложение», — сказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Если это малый бизнес, небольшие объемы, то — упрощенная система налогообложения. Крупный бизнес — обычное налогообложение, налог на прибыль, может, НДС», — рассуждает парламентарий.

При этом он полагает, что законодателю еще предстоит доработать определение майнинга. Пока определяющим показателем является потребление электроэнергии.

Законопроект о цифровых финансовых активах Госдума приняла в первом чтении. В частности, прописывается понятие криптовалюты и токенов.