Вашингтон, 23 мая, 2018, 02:09 — ИА Регнум. Своими «успешными» действиями на мировой арене президент США Дональд Трамп только отвращает от себя сторонников и способствует образованию многополярного мира. О том, почему «Великая Америка» Трампа становится столь непривлекательной, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Томас Коул. Падение Империи. 1837

Действия Москвы и Пекина по прочерчиванию предупреждающих линий в виде российского Крыма или китайских баз на островах Южно-Китайского моря — это ответы на безудержную деятельность США, которые перестали признавать чьи-либо интересы, кроме своих собственных. Но значительное повышение обороноспособности России и Китая не может не приниматься в расчет Штатами, а следовательно, старые методы военного запугивания Вашингтону приходится отложить в сторону. Удивительно, что на первое место в этом противостоянии выходит Россия, как будто за последние десятилетия в мире ничего не изменилось.

Но шанс у тандема Россия-Китай выбить США с гегемонистской позиции остается весьма велик. И доказательством этому служат появившиеся в последнее время сигналы стран — традиционных союзников США, не желающих более проводить одновекторную проамериканскую политику. А упреждающие действия России, не позволившие Штатам закрепиться ни в Крыму, ни в Сирии и вовсе продемонстрировали всему миру ненадежность Вашингтона как привычного «властелина мира». Но давление на Россию и Китай будет продолжено. Как же события последних десятилетий привели в ту точку, где оказалась нынешняя мировая политика, и что дальше?

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