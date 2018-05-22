Донецк, 22 мая, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Донецкой Народной Республики сорвали планы украинских силовиков по захвату Горловки. Такое заявление сделал журналистам сегодня, 22 мая, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Иосиф Серебряный. Будь бдительным! (фрагмент). 1941

Напомним, ранее Басурин сообщал, что ВСУ ведут локальные бои в районе Горловки и пытаются занять господствующие высоты в окрестностях города. Попытку наступления украинских силовиков остановили вооруженные силы ДНР.

По словам Басурина, в первой атаке под Горловкой ВСУ потеряли пять человек. При этом ВС ДНР потеряли одного бойца убитым, трое попали в плен. Позже Басурин сообщил о новой атаке украинских силовиков, опять-таки отбитой ВС ДНР, при этом потери украинской стороны составили около 10 человек.

Таким образом, за минувшие сутки при попытке прорваться в Горловку ВСУ потеряли около 20 солдат и некоторое количество техники.

«В районе Гольмовского (поселок в подконтрольной ДНР Горловке — ИА REGNUM ) враг потерял более пяти убитыми, а также один миномет. В районе Чигарей украинские силовики вывезли 13 двухсотых (погибших — ред.) и более 20 раненых», — сообщил Басурин.

Он подчеркнул, что планы Киева захватить господствующие высоты в районе Горловки сорваны. Также ВСУ потеряли как минимум один танк и БМП, а также контрбатарейную станцию.