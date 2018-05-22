Москва, 22 мая, 2018, 15:50 — ИА Регнум. На этой неделе снова можно увидеть преодоление отметки в 80 долларов за баррель и взятие следующей планки на мировых новостях и внутренней повестки дня. Коридор в 80−82 доллара становится прогнозом уже к 25 мая. Сейчас котировки уже составляют 79,35 доллара, а ведь основные события еще не произошли, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

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«В выходные (19−20 мая) стоимости нефти помогли новости из Венесуэлы, когда был переизбран действующий президент Мадуро, что очень огорчило США и вкупе с Иранской сделкой подтолкнуло котировки вверх. Количество добывающих платформ на сланцевых месторождениях не выросло, но Вашингтон остается первым по добыче нефти в мире. Этот момент остается сдерживающим фактором для снижения цен, но уже явно недостаточен для полноценной коррекции», — отметил эксперт.

Что касается грядущих новостей, то здесь стоит отметить встречу министров энергетики из России и Саудовской Аравии. Будет продолжен курс на ограничение добычи и сохранение текущего уровня цен на нефть, чтобы не давать конкурентам из США большого преимущества.

«ЕС остается заложником ситуации и вынужден ограничивать прямые поставки ресурсов из стран под санкциями, поэтому его возможная «сдача» Ирана и Венесуэлы приведет к дальнейшему росту цен на нефть, начиная также с этой недели. В таком случае прогноз на 100 долларов за баррель уже не выглядит слишком притянутым к видению некоторых аналитиков в течение мая-июня 2018 года», — полагает Ширяев.

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