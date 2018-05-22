Москва, 22 мая, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Нефть сорта Brent находится выше отметки $79. Укрепление доллара США приостановилось, что стабилизировало ситуацию с валютами развивающихся стран. Решение об отказе США и Китая о взаимном установлении торговых барьеров снижает глобальные риски, но реакция валютных рынков в понедельник на это была слабо выраженной, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Он отметил, что курс рубля, который испытывает на себе влияние множества факторов роста/снижения, от налогов до действий законодателей 22 мая неожиданно укрепился, легко пройдя почти двухнедельный уровень поддержки по паре USD/RUB — 61,50 вниз.

«Центробанк остаётся единственным крупным покупателем валюты для Минфина на московской бирже. Экспортёров не много, потому что даты выплаты основных налогов ещё не наступили. Уплата НДПИ до 25 мая, налог на прибыль — до 28 мая, и экспортёры притормозили продажу долларов в надежде, что рубль ещё подешевеет. 22 и 23 мая тенденции курса рубля будут определяться в основном движениями на глобальном валютном рынке», — полагает эксперт.

22 мая с открытия пара USD/RUB упала до 61,09 руб./доллар, но затем отыграла вверх до 61,32 руб./доллар. В паре EUR/RUB падение на 0,5 руб./евро, до 71,93 руб. Как это часто бывает после сильного движения, наступает консолидация. Экономический календарь сегодня пустой, так что новостей с валютного рынка не будет.

«Скорее всего, курс рубля к доллару и евро сохранит достигнутые уровни до вечера среды, когда в США выйдут новые данные макростатистики и комментарии к последнему заседанию Комитета по открытым рынкам (FOMC). Наиболее вероятный диапазон изменений в паре USD/RUB 61,00 — 61,80 руб./доллар, в паре EUR/RUB 72,00 — 72,80 руб./евро», — считает Карякин.

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