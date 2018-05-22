Луганск, 22 мая, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Размещение украинскими силовиками тяжелого вооружения и техники зафиксировано у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 22 мая на брифинге заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

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Он отметил, что и разведка ЛНР, и наблюдатели ОБСЕ не раз фиксировали присутствие украинской тяжелой техники в районе Калиново. Речь идет в том числе о 152‑ и 122-миллиметровой артиллерии и бронетехнике, которую ВСУ задействуют для обстрела территории ЛНР.

Марочко опроверг утверждения украинской стороны о том, что военные ЛНР якобы обстреливали подконтрольный Киеву населенный пункт Троицкое. Ополчение отвело всё крупнокалиберное вооружение от линии соприкосновения, как того требуют Минские договоренности.

В районе населенного пункта Попасная находятся украинские БМП-1. Эту технику силовики используют для провокационных ночных обстрелов позиций ополчения, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко назвал обстрелы в непосредственной близости от представителей миссии ОБСЕ попытками украинских силовиков запугать наблюдателей. Преступные приказы направлены на утаивание от миссии запрещенного вооружения и других нарушений Киевом Минских договоренностей, заявил он.

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