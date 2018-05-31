Москва, 1 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. Праздник учредили на конгрессе Международной демократической федерации женщин в 1949 году в Париже.

Корзухин Алексей. Девочка. 1877

Почему датой для празднования выбрали 1 июня, точно не известно. По некоторым данным, именно в этот день в 1925 году зародилась идея праздника. Генконсул КНР в Сан-Франциско отыскал в городе сирот, приехавших в США из Китая, и организовал для них торжества по случаю национального китайского праздника — Фестиваля лодок-драконов. Считается, что это событие и способствовало зарождению идеи учредить специальный праздник для детей.

Идею создания Дня защиты детей в 1959 году поддержала Организация Объединенных Наций и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вошли статьи, призывающие родителей, государственные органы, местные власти и правительства признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению. Декларация носила лишь рекомендательный характер и не имела обязательной силы.

В 1989 году ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, которую подписала 61 страна. В 1990 году конвенцию ратифицировали и в СССР.

В России права детей защищает Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 года. Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.

В целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка в 2009 году по указу президента РФ Дмитрия Медведева был учрежден институт уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ. В мае 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018−2027 годов Десятилетием детства, чтобы усовершенствовать государственную политику в сфере защиты детства.