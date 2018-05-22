Псебай, Краснодарский край, 22 мая, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Павел Жарков покинул пост главы Псебайского городского поселения Мостовского района Краснодарского края — об этом стало известно 22 мая.

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Как сообщили в администрации города, решение о досрочном прекращении полномочий было принято на заседании совета депутатов поселения, обязанности главы исполняет Алексей Букин, до этого работавший заместителем Жаркова. Сам Жарков проработал в должности главы около девяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, отставка главы городского поселения произошла после того, как в Псебае произошло зверское убийство женщины, вызвавшее широкий общественный резонанс. По подозрению в убийстве задержаны местные жители 16 и 20 лет — накануне СКР сообщил, что им предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью.

Убийство произошло в ночь на 14 мая. По версии следствия, молодые люди распивали алкоголь в одном из кафе в поселке Псебай, там же находилась и местная жительница. Когда она собралась идти домой, подозреваемые вызвались ее проводить. По пути 16-летний обвиняемый ударил жертву по голове. Затем в отношении женщины подельники совершили «иные насильственные действия сексуального характера», после чего младший из них задушил ее. Тело преступники спрятали в кусты.

Изначально был задержан лишь один подозреваемый, и по поселку поползли слухи, что он может избежать наказания. 18 мая в Псебае состоялся народный сход: сотни жителей вышли на улицу, требуя справедливого наказания для убийц женщины, у которой остались пятеро детей.