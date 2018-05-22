Рязань, 22 мая, 2018, 14:11 — ИА Регнум. В Рязани три городских маршрута больше не будут обслуживаться троллейбусами. Как 22 мая сообщили местные СМИ со ссылкой на начальника городского управления транспорта Сергея Кулика, речь идет о маршрутах №№2, 6 и 15. Причина — «рогатый» транспорт приносит убытки. Вместо троллейбусов будут пущены коммерческие маршрутки.

Троллейбусы

Троллейбусы исчезнут с маршрутов уже к концу мая, сообщило ИА «МедиаРязань». Правда, освободившийся транспорт с улиц окончательно не исчезнет. Он будет ездить по другим городским маршрутам, например №16 и №10.

Как отметил портал 62info, по сравнению с 2017 годом, пассажиропоток на муниципальном пассажирском транспорте упал примерно на 1 млн человек. Из-за того, что стоимость проезда в коммерческих и муниципальных автобусах одинакова, МУПы потеряли примерно 7,5 млн рублей. 3,5 млн из них приходятся на потери троллейбусов, а 4 млн — автобусов.

При этом первый квартал 2018 года автоколонна все-таки смогла закончить с прибылью в 8 млн рублей. А вот убытки троллейбусов ставили почти 8,3 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в конце декабря 2017 года глава администрации города Сергей Карабасов заявил, что задолженность двух муниципальных предприятий «Автоколонна №1310» и «Управление рязанского троллейбуса» составляет 350 млн рублей. Он также подтвердил, что финансовые проблемы появились в том числе и из-за государственных контрактов на установку терминалов оплаты.

Тяжелая ситуация в муниципальном транспорте стала одной из причин повышения стоимости проезда с 19 до 23 рублей. Это вызвало недовольство жителям. В ответ чиновники пообещали горожанам разработать концепцию развития общественного транспорта. Сообщалось, что в ней должны быть учтены все пожелания жителей — от обновления подвижного состава и замены маршруток автобусами до выделения отдельной полосы для общественного транспорта.