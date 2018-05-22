Москва, 22 мая, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Госдума приняла постановление о назначении экс-главы Минфина Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты (СП), передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая. Таким образом, он сменил Татьяну Голикову на этом посту.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Человек он очень известный», — охарактеризовал кандидатуру главы России полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх в ходе обсуждения.

В современных условиях необходимо не ловить за руку, а отлаживать процессы, чтобы коррупции было меньше, считает Кудрин. Он обещает не увеличивать число проверок, а разрабатывать превентивные механизмы.

Голосов депутатов «Единой России» и «Справедливой России» хватило для назначения Кудрина. Кандидата Владимира Путина поддержали 264 депутата, 43 выступили против, еще 43 воздержались.

При этом президентскому кандидату припомнили многое. Так, Николай Коломейцев (КПРФ), указал на то, что Кудрин, возглавляя Минфин, «создавал все условия спекулянтам фондового рынка». Припомнили и слова Кудрина про то, что 40 генералов сняли с должностей после проверок Кудрина. «А посадки — где?» — интересуется парламентарий.

Со своей стороны депутаты ЛДПР воздержались при голосовании по кандидатуре Кудрина, одним из аргументов Владимира Жириновского стало то, что контрольными органами руководить должны представители оппозиции.

В «Единой России» при голосовании подчеркивали, что принимается решение о назначении не на политическую должность. «Тут важен профессионализм кандидата», — уверен первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев. Он в свою очередь припомнил оппозиции назначение представителя «Яблока» Игоря Артемьева в ФАС, а также назначение депутата Госдумы от «Справедливой России» Татьяны Москальковой на пост уполномоченного по правам человека.

Вместе с тем «Справедливая Россия» заявила о поддержке Кудрина. «Он очень хорошо знает тонкости бюджетного процесса. Лучшими председателями Счетной палаты являются те, кто руководил бюджетными процессами, например Степашин и Голикова», — указал депутат Госдумы Валерий Гартунг.