Москва, 22 мая, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Новость о том, что на пленарной сессии Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выступит йогин и мистик, выглядит абсолютно нецензурно, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 мая корреспонденту ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

«В по-настоящему рыночной экономике после таких новостей котировки акций соответствующих компаний не то чтобы обваливаются, но припадают на какое-то время, пока инвесторы эту новость не переварят и не поймут, что массового помешательства в среде топ-менеджеров пока ещё не наступило», — заявил Делягин.

При этом, рассуждая о мотивах, которые могли подвигнуть главу Сбербанка Германа Грефа пригласить такую неоднозначную фигуру для выступления на экономическом форуме, Делягин заметил, что люди, которые слишком сильно увлекаются передовыми технологиями, особенно связанными с компьютером и искусственным интеллектом, сталкиваются с трансформацией своего сознания.

«Иногда это напоминает известные стихи, что «в эту бездну заглянувшие не смогут разум уберечь», — рассказал экономист. — Общение с компьютерным интеллектом существенно трансформирует человеческий интеллект, и если вы общались с системными администраторами и программистами, то видели это».

Также он обратил внимание на то, что происходящее со стороны выглядит как признаки сумасшествия или как признаки того, что «с жиру бесятся».

При этом глава Института проблем глобализации допустил, что в нашем мире есть много неизвестного, много непознанных явлений, которые тем не менее влияют на жизнь человека.

«Конечно, это смешно, и, конечно, это не самый лучший пиар, который можно себе представить, но поскольку у нас не очень рыночная экономика, это не обернётся падением котировок Сбербанка», — добавил он.

Напомним, что, как гласит официальная программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), одним из участников этого мероприятия будет индийский мистик и йогин Садхгуру, который выступит на пленарной сессии Сбербанка.

Мистик осчастливит слушателей рассказом о новом укладе и развитии технологий, а также расскажет, как не потеряться в новом мире, наполненном виртуальными технологиями.

Модератором встречи выступит глава Сбербанка Герман Греф.