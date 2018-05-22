Москва, 22 мая, 2018, 11:29 — ИА Регнум. За прошедшую неделю число безработных в России уменьшилось почти на 2% и составило более 740 тыс. человек. Об этом сообщает 22 мая пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ.

Бен Шан. Безработные. 1938

«Со 2 по 8 мая 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,9% и составила 740 510 человек. Годом ранее данный показатель составлял 862 860 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в Минтрудсоцзащиты РФ отметили двухмесячное снижение в России численности официально зарегистрированных безработных граждан. По данным ведомства, с 14 марта их число уменьшилось на 26 тыс.730 человек и составило 758 тыс. 310 человек.

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