Лондон, 22 мая, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Кенсингтонский дворец опубликовал первые официальные фотографии со свадьбы принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

Https://twitter.com/KensingtonRoyal Принц Гарри и Меган Маркл

«Герцог и герцогиня хотели бы поблагодарить всех, кто принял участие в праздновании их свадьбы», — говорится в Instagram Кенсингтонского дворца.

Напомним, церемония бракосочетания принца Гарри с Меган Маркл состоялась 19 мая в английском городе Виндзор. Церемонию венчания провел Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберийский. Молодожены получили от королевы Елизаветы II титулы герцога и герцогини Суссекских.

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