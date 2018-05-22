Москва, 22 мая, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Фракция КПРФ намерена предложить на рассмотрение Госдумы протокольное поручение в связи с ростом цен на бензин. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая, об этом сообщила депутат Вера Ганзя.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Предполагается, что профильные комитеты запросят в правительстве и профильных ведомствах информацию о причинах роста цен и о мерах, которые власти намерены предпринимать для их снижения.

«Сегодня 95-й бензин стоит 44 рубля, 92-й — 42,5… ЦБ говорит, что растут международные цены на нефть. Позвольте, цены на нефть падали, а цены на бензин и дизельное топливо росли!» — указала парламентарий. Выгоднее продавать нефть за рубеж, констатировала депутат, отметив недостатки работы регуляторов.

«Зачем тогда ФАС, если мы цены устанавливаем такие, которые идут во вред самому себе?.. Мы должны найти ответ, не который предлагает нам Центробанк, а тот, который подсказывает здравый смысл», — заключила Ганзя.

Рост цен на бензин должен стать приоритетной темой для работы и нового главы Счетной палаты Алексея Кудрина, уверены в КПРФ.