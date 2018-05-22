Лондон, 22 мая, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Российский предприниматель Роман Абрамович для получения британской визы должен объяснить происхождение своего состояния, сообщает The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

При этом, как отмечает издание, данные требования не означают, что в отношении бизнесмена начато расследование. Однако Абрамович должен пройти более «жесткий визовый тест», чтобы доказать, что его средства были получены законным путем.

Напомним, ранее британские СМИ сообщали, что виза российского олигарха, владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича истекла в конце апреля, однако новой он до сих пор не получил.

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