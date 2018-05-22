Москва, 22 мая, 2018, 09:14 — ИА Регнум. В начале торгов 21 мая нефть марки Brent попыталась развить пятничную коррекцию, но смогла удержаться над уровнем $78 и вернулась на положительную территорию в районе $79,50. По итогам торговых суток баррель потяжелел почти на 1%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToroв России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Новым драйвером для рынка энергоносителей стала ситуация вокруг Венесуэлы. На фоне экономического кризиса добыча черного золота в стране ОПЕК уже упала до минимальных с 1950-х годов уровней, и в дальнейшем ситуация, похоже только усугубится — Вашингтон грозит латиноамериканской экономике жесткими санкциями после победы Мадуро на выборах, которые прошли 20 мая», — пояснил эксперт.

Напомнил о себе и Иранский фактор. В администрации Трампа напомнили, что санкции в отношении Тегерана будут самыми жесткими в истории, если страна не изменит свой политический курс.

По его мнению, на данном этапе рынок отыгрывает перспективы сокращения поставок из двух этих стран с оптимизмом. Но с другой стороны угроза дальнейшего снижения предложения сейчас, когда мировой рынок к состоянию равновесия, может снизить необходимость в пролонгации сделки ОПЕК+. Напомним, решение по этому вопросу будет приниматься через месяц в Вене.

«В краткосрочной перспективе Brent может продолжить движение в направлении уровня $80, получая также подпитку на фоне снижения геополитической напряженности в контексте торговых отношений США и Китая. Улучшение ситуации на этом фронте способствует росту ожиданий относительно роста спроса», — считает Мащенко.

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