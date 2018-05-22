Москва, 22 мая, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Рубль 21 мая неплохо восстановился, достигнув десятидневных максимумов против доллара. Пара доллар/рубль, которая в моменте касалась отметки 62,60 руб., спустилась в район 61,43 руб., потеряв почти 1%. Евро/рубль отметилась на минимумах 9 апреля в области 72,30 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По его мнению, укрепление российской валюты было обусловлено, прежде всего, локальными факторами — замедлением бычьего импульса доллара на международной арене и возобновлением роста цен на нефть во второй половине дня. В этих условиях рубль смог ощутить поддержку со стороны экспортеров, которые активизировали продажу иностранной валюты в рамках подготовки к пику налоговых выплат, который придется на ближайшую пятницу.

«С рынка черного золота поступают любопытные сигналы. Котировки не смогли развить медвежью коррекцию, начавшуюся в пятницу, и привлекли покупателей на попытках спада. Это подтверждает серьезность намерений быков, которые, похоже, готовы атаковать новые максимумы, заручившись дополнительной поддержкой на опасениях американских санкций в отношении Венесуэлы после переизбрания Мадуро», — пояснил эксперт.

Однако дальнейший рост российкой валюты в таких же темпах маловероятен, если доллар не перейдет в оборону в тандеме с доходностью трежерис. Только в случае утраты восходящего импульса «американца» станет возможным полноценное восстановление рубля. Текущие же поползновения носят локальный характер и пока не представляют угрозы для общей медвежьей картины.

«В краткосрочной перспективе «деревянный» может предпринять попытки тестирования области 61,40−61,30 руб., пробой которой откроет путь к отметке 61 руб. Но уверенного прорыва этого психологического уровня пока вряд ли стоит ожидать», — полагает Ковалев.

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