Екатеринбург, 22 мая, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Глава Екатеринбурга и председатель городской думы Евгений Ройзман объявил о досрочном сложении полномочий. Это произошло после досрочного окончания заседания гордумы, во время которого депутаты отклонили рассмотрение повестки дня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я подаю в отставку. Так вам всем будет легче», — заявил Ройзман и покинул зал заседаний гордумы.

Как сообщало ИА REGNUM, перед этим в гордуме разразился скандал из-за попытки депутата Владимира Крицкого внести вопрос о внесении изменений в Устав Екатеринбурга в связи с принятием нового закона о выборах мэра города. Евгений Ройзман наотрез отказался включать вопрос в повестку дня, после чего поставил на голосование рассмотрение повестки дня в целом. Однако большинство депутатов проголосовали против и заседание было сорвано.

Поступили предложения созвать внеочередное заседание в этот же день, но Евгений Ройзман не стал этого делать, заявив об отставке. Впрочем, официально она пока не оформлена.