Екатеринбург, 22 мая, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Городская дума Екатеринбурга не стала рассматривать внесённый одним из депутатов вопрос об изменении Устава города, в связи с изменениями в законе о выборах мэра города. Председатель думы Евгений Ройзман сослался на то, что внесение вопроса «с голоса» не предусмотрено регламентом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Внести данный вопрос в повестку дня попытался депутат Владимир Крицкий после чего в городской думе в течение более 30 минут разгорелись жаркие дискуссии. Так депутат Константин Киселёв сообщил, что профильная комиссия не приняла решение по данному вопросу, а внесение его «с голоса» противоречит регламенту городской думы. Он подчеркнул, что ранее депутаты нарушали регламент и вносили свои предложения, но в данном случае речь идёт об Уставе Екатеринбурга и поэтому нарушать принятый регламент нельзя.

Другие депутаты предложили не злоупотреблять правом, признать верховенство федеральных законов и предлагали внести вопрос в повестку дня. Такого же мнения придерживался и представитель прокуратуры, который сообщил, что в случае если гордума не рассмотрит вопрос об изменении в Устав, то прокуратура обратится в суд.

В итоге Евгений Ройзман заявил, что не будет вносить вопрос в повестку, и предложил проголосовать за повестку дня в целом. В итоге большинство депутатов проголосовали против и на этом заседание гордумы завершилось.

После этого было предложено собрать внеочередное заседание.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали законопроект губернатора, который предусматривает упразднение прямых выборов председателя городской думы Екатеринбурга, а управлять городом будет единый мэр, назначаемый по «советской» системе.

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После этого были проведены публичные слушания, на которых большинство жителей поддержали законодательные нововведения. После этого гордума должна внести изменения в Устав Екатеринбурга.