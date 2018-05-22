Лондон, 22 мая, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Британские фанаты угрожают погромами на чемпионате мира по футболу, который уже менее чем через месяц стартует в России. Как заявил один из болельщиков, на мировое первенство собираются отправиться сразу несколько радикально настроенных английских группировок, чтобы «размазать по стенке» и показать «русским настоящий ад», пишет издание Daily Star.

Фанаты

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Фанат отметил, что некоторым «парням запрещён въезд в Россию», однако, по его словам, у них есть способы попасть на территорию страны без каких-либо проблем. При этом возможные задержания полицией агрессивно настроенных «любителей футбола» не пугают.

«Если в России думают, что все это шутка, что мы сыграем в футбол, выпьем, перекурим и мирно поболтаем, то они ошибаются. Это будет мировая война — третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая», — добавил представитель радикальных фанатов.

Добавим, что российские фанаты уже ответили на эти угрозы в соцсетях. В комментариях они отметили, что намерены дать достойный отпор фанатам из Великобритании.

Напомним, сборная Англии сыграет на групповом этапе ЧМ-2018 со сборной Туниса в Волгограде 18 июня, команды Панамы в Нижнем Новгороде 24 июня и сборной Бельгии в Калининграде 28 июня. Английские футболисты на время чемпионата будут размещаться в поселке Репино, расположенном в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мундиаля будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах. Как заявил президент РФ Владимир Путин, к проведению первенства мирового уровня Россия готова, меры безопасности будут приняты беспрецедентные.