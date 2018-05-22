За что Мадуро благодарен Путину и зачем в школе Солженицын? Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 мая, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Не крайняя необходимость: состав администрации президента России ещё не определён;
- «Спасибо Путину»: за что поблагодарил Мадуро президента России;
- Невозможное возможно? МИД Украины не исключил обмена Вышинского на Сенцова;
- Никто не помешает: Британия ждёт момента для запуска новых санкций против РФ;
- #СтопСолженицын: в Сети призывают убрать произведения Солженицына из школьной программы.
Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/457