Нижний Новгород, 22 мая, 2018, 06:20 — ИА Регнум. Супруг первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Наталии Казачковой за 2017 год заработал 1,6 рубля, а супруга главы Автозаводского района города Александра Нагина обошла главу семьи по дохода на 1 млн рублей — 3,7 против 2,73 млн рублей. Опубликованы декларации о доходах заместителей главы администрации Владимира Панова, занявшего свой пост в январе 2018 года. Декларации Панова, который в 2017 году был депутатом Госдумы РФ, на сайте нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Доход самой Наталии Казачковой, которая с 12 декабря 2016 года исполняла обязанности заместителя главы администрации, а с 25 января 2017 года была утверждена в должности, за прошлый год составил 1 911 139,59 рубля. В её собственности нет ни недвижимости, ни автомобиля, но супруг владеет тремя квартирами площадью от 45,8 до 90,8 кв. м, земельным участком общей площадью 2 тыс. кв. м, жилым домом на 154,3 кв. м. При этом его декларированный доход за 2017 год составил один рубль 60 копеек.

Ситуация с доходом супруга Казачковой вызвала интерес горожан.

«Супруг первого замглавы Казачковой за год заработал 1 рубль 60 копеек. Нам очень интересно, как это — чего-то вроде и заработал, но всего рубль. Где можно заработать рубль? На остановке найти? При этом он является владельцем всей недвижимости семьи», — вопрошают пользователи соцсетей.

Доход другого заместителя главы Александра Герасименко, пришедшего на свой пост в конце октября 2017 года, а до этого с сентября 2013 года работавшего министром транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, составил 5 332 828,4 рубля. В декларации уточняется, что это доход с учётом предыдущего места работы. Стоит отметить, что доход супруги экс-министра также достаточно высок — 5 559 385,23 рубля. Из примечательного в списке имущества семьи Герасименко — водный объект общей площадью 3 тыс. кв. м, находящийся в пользовании. Какой именно объект, в декларации не уточняется.

Гораздо скромнее доход Анатолия Молева, занимающего свой пост заместителя с марта 2016 года, а до этого бывшего заместителем сначала министра здравоохранения области, а потом министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области — 2 348 202,82 рубля. При этом в него входит и доход от реализации транспортного средства.

Данных о доходах исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Ивана Носкова в декларации нет, так как на свой пост он пришёл лишь в феврале 2018 года, а до этого работал вице-мэром Иркутска.

Из глав районов Нижнего Новгорода, которые пока ещё по должности являются заместителями главы администрации города, самый большой доход задекларировал отстранённый в конце сентября 2017 года в связи с возбуждение уголовного дела по мошенничеству глава администрации Канавинского района Дмитрий Шуров. Подозреваемый в том, что в 2012 году в составе группы лиц приобрёл права на пять объектов в Кстовском районе, Шуров за 2017 год задекларировал доход 3 463 830,91 рубля. В его состав входит и доход от реализации транспортного средства.

Если не учитывать Шурова, то самый большой доход в прошлом году получил глава Автозаводского района города Александр Нагин — 2,73 млн рублей, чья супруга заработала существенно больше него — 3,7 млн рублей.

Самый маленький доход в 2017 году имел и. о главы Ленинского района Алексей Глазов, занимающий пост с конца июля 2017 года, а до этого трудившийся заместителем главы района — 1 142 711,79 рубля.