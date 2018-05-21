Абу-Даби, 21 мая, 2018, 23:23 — ИА Регнум. Представитель МИД Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш поддержал стратегию «объединения усилий» против Ирана, предложенную госсекретарем США Майком Помпео союзникам, 21 мая передает агентство Reuters.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Дубай. ОАЭ.

«Объединение наших усилий — это правильное отношение к Ирану, который должен понять тщетность его вторжений и экспансионизма… Стратегия Помпео потребует мудрости», — заявил Гаргаш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 мая глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что новые санкции США против Ирана и его контрагентов будут «самыми жесткими в истории» и пообещал «ответные действия», если Иран попробует восстановить свою ядерную программу.