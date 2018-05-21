Москва, 21 мая, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Центробанк связывает рост цен на бензин в России с повышением международных цен и акцизов на автомобильное топливо. Об этом заявила первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева на состоявшемся 21 мая заседании межкомитетской рабочей группы в Государственной думе.

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«В этом году выросли международные цены, выросли акцизы — это два фактора, которые внесли вклад», — приводит её слова РИА «Новости».

Замглавы регулятора также отметила, что на фоне удешевления нефти цены на бензин росли меньшими темпами, чем другие цены, и их вклад в инфляцию был меньшим.

Как передавало ИА REGNUM, в начале мая в Московской топливной ассоциации (МТА) сообщили, что рост цен на бензин на автозаправочных станциях Москвы достиг максимальных темпов с начала 2018 года.

По данным Росстата, за неделю с 7 по 13 мая средняя розничная цена на бензин в России превысила отметку 41 рубль за литр.

В апреле глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявлял, что ситуация стекущим ростом цен на бензин в России не является необычной, так как речь идёт об обычном сезонном подорожании топлива, связанном с посевной кампанией в стране.

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